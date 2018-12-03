Полиция Москвы задержала похитителя старинных фотоаппаратов





Ирина Волк, занимающая должность официального представителя МВД, отметила, что грабителем была похищена коллекция старинной оптики, которая потом оказался в комиссионке. Кражу совершили в офисе, который расположен на Болотной площади. Хозяином похищенной техники является 38-летний фотограф. Ущерб он оценивает на сумму в 5 000 000 рублей. Правоохранительными органами по данному факту было возбуждено уголовное дело.Представители полиции, расследуя данное дело, смогли в итоге выйти на след похитителя. Подозреваемый оказался знакомым фотографа. Он знал, в каком месте находится оптика. Полиция изъяла у правонарушителя не всю коллекцию, так как ряд экспонатов были уже проданы.