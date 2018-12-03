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Чехия может увеличить оборонные расходы для противостояния «российской агрессии» в Арктике

Бывший сотрудник американского Госдепа на Международном симпозиуме «Переосмысление будущего» призвал Чехию увеличить бюджет Министерства обороны, чтобы противостоять «российской агрессии» в Арктике. С соответствующим обзором, опубликованным в чешском МИДе, выступила Мэри Томпсон Джонс.

Чехия может увеличить оборонные расходы для противостояния «российской агрессии» в Арктике


В обзоре сообщается, что Чехии и странам Крайнего Севера и Арктики, являющимися членами НАТО, стоит совместными усилиями противодействовать России, «охваченной идеей собственного арктического наследия».

Глава миссии в посольстве Праги в 2009 году Мэри Томпсон Джонс отметила, что Чешской Республике необходимо вкладывать больше финансов в государственную оборону, чтобы более эффективно противодействовать России сухопутными и военно-воздушными силами. Стоит напомнить, что 25 ноября глава Министерства Иностранных Дел Чехии Томаш Петржичек выступил с заявлением, в котором он назвал Россию угрозой не только для Чехии, но и всего Евросоюза.



 
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Политика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:12

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