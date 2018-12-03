Чехия может увеличить оборонные расходы для противостояния «российской агрессии» в Арктике





В обзоре сообщается, что Чехии и странам Крайнего Севера и Арктики, являющимися членами НАТО, стоит совместными усилиями противодействовать России, «охваченной идеей собственного арктического наследия».Глава миссии в посольстве Праги в 2009 году Мэри Томпсон Джонс отметила, что Чешской Республике необходимо вкладывать больше финансов в государственную оборону, чтобы более эффективно противодействовать России сухопутными и военно-воздушными силами. Стоит напомнить, что 25 ноября глава Министерства Иностранных Дел Чехии Томаш Петржичек выступил с заявлением, в котором он назвал Россию угрозой не только для Чехии, но и всего Евросоюза.