Чехия может увеличить оборонные расходы для противостояния «российской агрессии» в Арктике
Бывший сотрудник американского Госдепа на Международном симпозиуме «Переосмысление будущего» призвал Чехию увеличить бюджет Министерства обороны, чтобы противостоять «российской агрессии» в Арктике. С соответствующим обзором, опубликованным в чешском МИДе, выступила Мэри Томпсон Джонс.
В обзоре сообщается, что Чехии и странам Крайнего Севера и Арктики, являющимися членами НАТО, стоит совместными усилиями противодействовать России, «охваченной идеей собственного арктического наследия».
Глава миссии в посольстве Праги в 2009 году Мэри Томпсон Джонс отметила, что Чешской Республике необходимо вкладывать больше финансов в государственную оборону, чтобы более эффективно противодействовать России сухопутными и военно-воздушными силами. Стоит напомнить, что 25 ноября глава Министерства Иностранных Дел Чехии Томаш Петржичек выступил с заявлением, в котором он назвал Россию угрозой не только для Чехии, но и всего Евросоюза.
В обзоре сообщается, что Чехии и странам Крайнего Севера и Арктики, являющимися членами НАТО, стоит совместными усилиями противодействовать России, «охваченной идеей собственного арктического наследия».
Глава миссии в посольстве Праги в 2009 году Мэри Томпсон Джонс отметила, что Чешской Республике необходимо вкладывать больше финансов в государственную оборону, чтобы более эффективно противодействовать России сухопутными и военно-воздушными силами. Стоит напомнить, что 25 ноября глава Министерства Иностранных Дел Чехии Томаш Петржичек выступил с заявлением, в котором он назвал Россию угрозой не только для Чехии, но и всего Евросоюза.
Политика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:12