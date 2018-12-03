Филипп Киркоров поделился впечатлениями от «Песни года» в «Олимпийском»

Прошедший концерт “Песня года 2018” проходил в “Олимпийском”, а Филипп Киркоров поблагодарил всех организаторов шоу за проведения мероприятия на достойном уровне. В социальных сетях “король” отечественной эстрады назвал одним из наиболее приятных моментов, когда лауреатами конкурса была названа молдавская группа “Долорес”. В публикации в сети Instagram певец отметил многих российских знаменитостей, которые были задействованы в “Песне года”.Филиппу Киркорову было приятно встретиться за кулисами и на сцене с коллегами и близкими друзьями. Подобные публикации с благодарностями за проведение “Песни года 2018” выкладывали в Сеть и другие российские звезды.