Мужчина обезглавил сожительницу в Подмосковье





Голова погибшей, по словам источников, была обнаружена отдельно от тела, неподалеку от дома. Отмечается, что оба участника происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения, степень которого предстоит выяснить. Официальная версия утверждает, что сожители сидели за столом, распивая спиртные напитки. В какой-то момент диалог перерос в ссору, после чего началось рукоприкладство. Предполагаемый виновник происшествия схватил нож, нанес им множество колотых ран, а затем и вовсе обезглавил девушку.По словам некоторых источник, за несколько минут до его поимки он направился к соседу, дабы попросить о помощи. По данному происшествию было возбуждено уголовное дело. Как утверждают местные жители, мужчина был достаточно известен, в качестве любителя выпить, однако прежде подобного не устраивал.