Мужчина обезглавил сожительницу в Подмосковье
В одной из квартир Подмосковья 1 декабря произошло убийство. Как известно, по предварительным данным, мужчина обезглавил собственную сожительницу ножом, во время распития алкоголя.
Голова погибшей, по словам источников, была обнаружена отдельно от тела, неподалеку от дома. Отмечается, что оба участника происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения, степень которого предстоит выяснить. Официальная версия утверждает, что сожители сидели за столом, распивая спиртные напитки. В какой-то момент диалог перерос в ссору, после чего началось рукоприкладство. Предполагаемый виновник происшествия схватил нож, нанес им множество колотых ран, а затем и вовсе обезглавил девушку.
По словам некоторых источник, за несколько минут до его поимки он направился к соседу, дабы попросить о помощи. По данному происшествию было возбуждено уголовное дело. Как утверждают местные жители, мужчина был достаточно известен, в качестве любителя выпить, однако прежде подобного не устраивал.
Голова погибшей, по словам источников, была обнаружена отдельно от тела, неподалеку от дома. Отмечается, что оба участника происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения, степень которого предстоит выяснить. Официальная версия утверждает, что сожители сидели за столом, распивая спиртные напитки. В какой-то момент диалог перерос в ссору, после чего началось рукоприкладство. Предполагаемый виновник происшествия схватил нож, нанес им множество колотых ран, а затем и вовсе обезглавил девушку.
По словам некоторых источник, за несколько минут до его поимки он направился к соседу, дабы попросить о помощи. По данному происшествию было возбуждено уголовное дело. Как утверждают местные жители, мужчина был достаточно известен, в качестве любителя выпить, однако прежде подобного не устраивал.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:27