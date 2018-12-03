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Мужчина обезглавил сожительницу в Подмосковье

В одной из квартир Подмосковья 1 декабря произошло убийство. Как известно, по предварительным данным, мужчина обезглавил собственную сожительницу ножом, во время распития алкоголя.

Мужчина обезглавил сожительницу в Подмосковье


Голова погибшей, по словам источников, была обнаружена отдельно от тела, неподалеку от дома. Отмечается, что оба участника происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения, степень которого предстоит выяснить. Официальная версия утверждает, что сожители сидели за столом, распивая спиртные напитки. В какой-то момент диалог перерос в ссору, после чего началось рукоприкладство. Предполагаемый виновник происшествия схватил нож, нанес им множество колотых ран, а затем и вовсе обезглавил девушку.

По словам некоторых источник, за несколько минут до его поимки он направился к соседу, дабы попросить о помощи. По данному происшествию было возбуждено уголовное дело. Как утверждают местные жители, мужчина был достаточно известен, в качестве любителя выпить, однако прежде подобного не устраивал.



 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:27

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