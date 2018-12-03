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Учёные нашли в Эфиопии Ковчег Завета с библейскими заповедями

Ученые из Библейского Института археологии заявили, что им удалось обнаружить пристанище Ковчега Завета. Согласно исследованиям, святая реликвия могла быть вывезена из Израиля в Африку.
Учёные нашли в Эфиопии Ковчег Завета с библейскими заповедями

Ковчег Завета выступает одной из наиболее значимых для еврейского народа реликвией из Библии, который может содержать каменные Скрижали Завета с Десятью заповедями, а также сосуд с манной и, кроме того, посох Аарона. Последние исследования доказывают, что святыня может находится в Эфиопии, куда была отправлена по реке Нил. Данные предположения подкреплены информацией из Элефантинских папирусов. Считается, что из Израиля Ковчег Завета был вывезен в 410 году нашей эры.

Африканские христиане долгое время утверждают, что выступают держателями реликвии в церкви Марии Сионской. Исследовали организовали экспедицию, чтобы иметь возможность сказать точно, где размещается Ковчег Завета.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:00

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