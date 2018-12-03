Учёные нашли в Эфиопии Ковчег Завета с библейскими заповедями
Ученые из Библейского Института археологии заявили, что им удалось обнаружить пристанище Ковчега Завета. Согласно исследованиям, святая реликвия могла быть вывезена из Израиля в Африку.
Ковчег Завета выступает одной из наиболее значимых для еврейского народа реликвией из Библии, который может содержать каменные Скрижали Завета с Десятью заповедями, а также сосуд с манной и, кроме того, посох Аарона. Последние исследования доказывают, что святыня может находится в Эфиопии, куда была отправлена по реке Нил. Данные предположения подкреплены информацией из Элефантинских папирусов. Считается, что из Израиля Ковчег Завета был вывезен в 410 году нашей эры.
Африканские христиане долгое время утверждают, что выступают держателями реликвии в церкви Марии Сионской. Исследовали организовали экспедицию, чтобы иметь возможность сказать точно, где размещается Ковчег Завета.
Ковчег Завета выступает одной из наиболее значимых для еврейского народа реликвией из Библии, который может содержать каменные Скрижали Завета с Десятью заповедями, а также сосуд с манной и, кроме того, посох Аарона. Последние исследования доказывают, что святыня может находится в Эфиопии, куда была отправлена по реке Нил. Данные предположения подкреплены информацией из Элефантинских папирусов. Считается, что из Израиля Ковчег Завета был вывезен в 410 году нашей эры.
Африканские христиане долгое время утверждают, что выступают держателями реликвии в церкви Марии Сионской. Исследовали организовали экспедицию, чтобы иметь возможность сказать точно, где размещается Ковчег Завета.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:00