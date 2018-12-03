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Анна Семенович призналась в Instagram, что почти готова к рождению детей

Недавно в Instagram Анна Семенович написала огромный пост. Телеведущая и певица призналась свои подписчикам, что она уже почти готова к рождению детей.
Анна Семенович призналась в Instagram, что почти готова к рождению детей


Анна Семенович, является активным пользователем социальных сетей. На ее странице в Instagram множество постов, в которых она рассказывает фанатам все, что происходит в ее жизни, и старается отвечать на их вопросы. Несколько часов назад исполнительница показала фанатам снимок, в комментарии к нему она написала, что сильно устала за эти выходные. Но также она затронула тему материнства. Анна Семенович сообщила, что ей часто пишут, будто ей уже пора выйти замуж и завести детей. Рассуждая на эту тему певица рассказала, что она уже почти готова к рождению наследников. Но пока хочет насладиться своей работой.

Анна Семенович призналась в Instagram, что почти готова к рождению детей

Подписчики сразу же начали писать, что полностью поддерживают свою любимицу. Многие уверены, что вскоре Анна Семенович встретит мужчину, который подарит ей настоящую семью. Всего за несколько часов новый пост исполнительницы собрал более 109 тысяч отметок "Мне нравится".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:52

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