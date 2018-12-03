Элина Камирен считает важным вкладывать деньги в свою внешность





Сегодняшние соцсети Элины переполнены красочными фото, иллюстрирующими счастливую и обеспеченную жизнь девушки, но так ли это на самом деле - выясняли журналисты.На вопрос об интересе к телестройке, Камирен отметила, что для нее это пройденный этап, но, тем не менее, считает, что благодаря участию в «Доме-2» у нее появилась дочка Александра, а также проект дал ей старт для развития, ведь именно после реалити-шоу Элина стала узнаваемой.Сегодня Элина Камирен ведет свой YouTube-канал «Записки охотницы», где рассказывает свои поклонницам как завоевать состоятельного жениха и рассуждает о психологии.Камирен объяснила, что шоу «Дом-2» совсем не о построении отношений и найти настоящую любовь на телестройке крайне сложно. По словам Камирен, организаторы в первую очередь требуют от участников «максимально ярко выражать свои эмоции», и потому на экране зрители совсем не видят искренности.В своих «Записках охотницы» Элина Камирен неоднократно отмечала, как важен уход за собственной внешностью и рассказывала, что сама она регулярно посещает косметолога и пользовалась услугами пластического хирурга. Элина заявила, что критикуют пластику те, у кого нет на нее денег, а на самом деле сегодня все девушки мечтают «сделать себе скулы и губы» как у голливудских красоток.