Жители России описали идеального работодателя





Порядка 75% опрошенных людей убеждены в том, что наиболее важным критерием при выборе работодателя является зарплата. Ее размер напрямую влияет на привлекательность предлагаемой работы. На втором месте находится социальный пакет. 63% людей считают, что именно его составляющие повлияют на выбор места. 51% опрошенных верят в то, что стабильность компании определит их выбор, а 45%, что все решит карьерная лестница.Лишь 29% опрошенных считают, что дружественный коллектив может как-то повлиять на их выбор. Возможность обучаться у работодателя, а также рост в качестве профессионалов интересует соответственно 24 и 25% людей.