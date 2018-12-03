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Жители России описали идеального работодателя

Аналитики провели исследование на тему того, каким среднестатистический россиянин видит идеального работодателя. Как выяснилось, в большинстве случаев работников больше интересует уровень зарплаты, нежели аспекты, которые могут сыграть свою роль в перспективе.

Жители России описали идеального работодателя


Порядка 75% опрошенных людей убеждены в том, что наиболее важным критерием при выборе работодателя является зарплата. Ее размер напрямую влияет на привлекательность предлагаемой работы. На втором месте находится социальный пакет. 63% людей считают, что именно его составляющие повлияют на выбор места. 51% опрошенных верят в то, что стабильность компании определит их выбор, а 45%, что все решит карьерная лестница.

Лишь 29% опрошенных считают, что дружественный коллектив может как-то повлиять на их выбор. Возможность обучаться у работодателя, а также рост в качестве профессионалов интересует соответственно 24 и 25% людей.



 
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Общество
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:43

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