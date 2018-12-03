Бари Алибасов с Лидией Федосеевой-Шукшиной отправились в свадебное путешествие в Финляндию

Подписчики Бари Алибасова в сети Instagram считают выбор страны для медового месяца достаточно неожиданным, поскольку многие зимой склоняются к выбору жаркого отдыха. Отмечается, что в Москву пришла настоящая снежная зима, которая почти не отличается от той, что в Финляндии. В соцсетях продюсер показал, как проводит время в поезде, а именно, как сел покушать. В это время его супруга Лидия Федосеева-Шукшина неодобрительно взглянула на артиста, а сам Алибасов назвал этот жест презрительным, отметив, что у него пропал аппетит.Поклонники пары поздравляют молодоженов со свадьбой и выражают восхищение их отношениями. Многие убедились в искренних чувствах пары, а также пожелали звездам долгих совместных лет жизни.