Ким Кардашьян затмила моделей модного показа Versace





Ким Кардашьян всегда отличалась особой сексуальностью. Она любит выделятся и часто выбирает для похода в свет весьма откровенные наряды. Недавно звезда знаменитого шоу «Семейство Кардашян» и ее муж Канье Уэст посетили показ Versace. Ким Кардашьян надела обтягивающее платье с глубоким декольте серебристого цвета, которое переливалось от вспышек фотокамер. Наряд модель дополнила полностью прозрачными туфлями и серебристой резинкой для волос. Канье Уэст предпочел появится на мероприятии в белых кроссовках, черных штанах и темно-синем пальто ниже колен.Образ Ким Кардашьян был настолько "блестящим", что взгляды многих присутствующих на модном показе были прикованы к ней. Благодаря этому супруга Канье Уэст смогла затмить на мероприятии даже моделей.