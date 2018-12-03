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Ким Кардашьян затмила моделей модного показа Versace

Недавно знаменитая Ким Кардашьян совместно со своим супругом Канье Уэстом побывала на модном показе Versace. Там американская звезда реалити-шоу «Семейство Кардашян» затмила моделей известного бренда.

Ким Кардашьян затмила моделей модного показа Versace

Ким Кардашьян всегда отличалась особой сексуальностью. Она любит выделятся и часто выбирает для похода в свет весьма откровенные наряды. Недавно звезда знаменитого шоу «Семейство Кардашян» и ее муж Канье Уэст посетили показ Versace. Ким Кардашьян надела обтягивающее платье с глубоким декольте серебристого цвета, которое переливалось от вспышек фотокамер. Наряд модель дополнила полностью прозрачными туфлями и серебристой резинкой для волос. Канье Уэст предпочел появится на мероприятии в белых кроссовках, черных штанах и темно-синем пальто ниже колен.

Ким Кардашьян затмила моделей модного показа Versace

Образ Ким Кардашьян был настолько "блестящим", что взгляды многих присутствующих на модном показе были прикованы к ней. Благодаря этому супруга Канье Уэст смогла затмить на мероприятии даже моделей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:16

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