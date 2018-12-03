Эксперты рассказали, что делать, если транспортное средство начинает глохнуть





Когда глохнет авто, это может приводить к опасным ситуациям на трассе либо к дорожно-транспортным происшествиям. В случае столкновения с данными проблемами в гараже либо на территории парковки, не стоит опускать руки. Эти проблемы можно решить. Если это произойдёт на трассе, нужно сначала убедиться, что транспортное средство не создает какую-либо опасность, а также не препятствует движению прочих авто. В случае невозможности выезда на обочину, следует обязательно воспользоваться аварийными огнями. Потом требуется проверить количество горючего в баке, осмотреть свечи зажигания, выяснить в нормальном ли состоянии находится предохранитель.Автолюбитель с такими проблемами справится самостоятельно. Однако могут возникать также более серьезные неприятности. В данном случае стоит вызвать службу эвакуации.