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Эксперты рассказали, что делать, если транспортное средство начинает глохнуть

Автолюбители часто сталкиваются с проблемами, когда транспортное средство начинает неожиданно глохнуть. Эксперты рассказали, что делать в таких ситуациях.

Эксперты рассказали, что делать, если транспортное средство начинает глохнуть


Когда глохнет авто, это может приводить к опасным ситуациям на трассе либо к дорожно-транспортным происшествиям. В случае столкновения с данными проблемами в гараже либо на территории парковки, не стоит опускать руки. Эти проблемы можно решить. Если это произойдёт на трассе, нужно сначала убедиться, что транспортное средство не создает какую-либо опасность, а также не препятствует движению прочих авто. В случае невозможности выезда на обочину, следует обязательно воспользоваться аварийными огнями. Потом требуется проверить количество горючего в баке, осмотреть свечи зажигания, выяснить в нормальном ли состоянии находится предохранитель.

Автолюбитель с такими проблемами справится самостоятельно. Однако могут возникать также более серьезные неприятности. В данном случае стоит вызвать службу эвакуации.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:24

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