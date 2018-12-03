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Из-за введения военного положения на Украине Bulgaria Air отменила рейс София-Одесса

Болгарская авиакомпания Bulgaria Air отменила авиасообщение между городами Одесса и София, как минимум до 23 декабря. На отмену полетов компания пошла после рекомендаций, последовавших от Министерства иностранных дел и направленных на обеспечение безопасности пассажиров в свете военного положения, введенного на территории Украины.

Из-за введения военного положения на Украине Bulgaria Air отменила рейс София-Одесса


По сообщению информационного портала Слово и Дело, на сегодняшний день отменены все рейсы до 16 декабря. Продажи билетов на рейс София-Одесса возобновятся с 23 декабря, однако мораторий могут продлить на неопределенный срок.

Представители авиакомпании поясняют, что скорость восстановления авиасообщения будет зависеть от Украины. Чем быстрее в ней нормализуется ситуация, тем быстрее компания вернется к прежнему расписанию. Прямые рейсы из Софии в Одессу компания Bulgaria Air начала осуществлять в начале 2018 года. Еженедельно самолеты компании перевозили более 200 пассажиров.



 
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Политика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:00

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