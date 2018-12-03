Житель США снял на видео «огненное НЛО»
Американец снял на видео подозрительные огни в небе над Северной Каролиной, похожие на неопознанный корабль пришельцев. Пользователи сети YouTube, где был опубликован ролик, уже назвали объект “огненным НЛО”.
Житель Северной Каролины ловил рыбу, когда в небе появилась пара светящихся огней, которые периодически меняли яркость свечения. По заявлениям очевидца, объект был замечен им около 21:00 и долгое время оставался неподвижным, а рядом с ним иногда появлялись огни маленького размера. Когда предполагаемое НЛО потухло и снова засветилось спустя 20 минут, мужчина решил снять увиденное на видео.
Комментаторы в сети YouTube предположили, что данные огни могут быть НЛО, шаровыми молниями или разгоранием газового факела, что имело место на нефтяной вышке. Однако неопознанный объект уже получил в Сети название “огненный”.
Житель Северной Каролины ловил рыбу, когда в небе появилась пара светящихся огней, которые периодически меняли яркость свечения. По заявлениям очевидца, объект был замечен им около 21:00 и долгое время оставался неподвижным, а рядом с ним иногда появлялись огни маленького размера. Когда предполагаемое НЛО потухло и снова засветилось спустя 20 минут, мужчина решил снять увиденное на видео.
Комментаторы в сети YouTube предположили, что данные огни могут быть НЛО, шаровыми молниями или разгоранием газового факела, что имело место на нефтяной вышке. Однако неопознанный объект уже получил в Сети название “огненный”.
В мире
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:03