Житель США снял на видео «огненное НЛО»





Житель Северной Каролины ловил рыбу, когда в небе появилась пара светящихся огней, которые периодически меняли яркость свечения. По заявлениям очевидца, объект был замечен им около 21:00 и долгое время оставался неподвижным, а рядом с ним иногда появлялись огни маленького размера. Когда предполагаемое НЛО потухло и снова засветилось спустя 20 минут, мужчина решил снять увиденное на видео.Комментаторы в сети YouTube предположили, что данные огни могут быть НЛО, шаровыми молниями или разгоранием газового факела, что имело место на нефтяной вышке. Однако неопознанный объект уже получил в Сети название “огненный”.