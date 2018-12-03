АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Звёзды, воспользовавшиеся услугами суррогатных матерей
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Житель США снял на видео «огненное НЛО»

Американец снял на видео подозрительные огни в небе над Северной Каролиной, похожие на неопознанный корабль пришельцев. Пользователи сети YouTube, где был опубликован ролик, уже назвали объект “огненным НЛО”.
Житель США снял на видео «огненное НЛО»

Житель Северной Каролины ловил рыбу, когда в небе появилась пара светящихся огней, которые периодически меняли яркость свечения. По заявлениям очевидца, объект был замечен им около 21:00 и долгое время оставался неподвижным, а рядом с ним иногда появлялись огни маленького размера. Когда предполагаемое НЛО потухло и снова засветилось спустя 20 минут, мужчина решил снять увиденное на видео.

Комментаторы в сети YouTube предположили, что данные огни могут быть НЛО, шаровыми молниями или разгоранием газового факела, что имело место на нефтяной вышке. Однако неопознанный объект уже получил в Сети название “огненный”.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жители России описали идеального работодателя
Бари Алибасов с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Полиция Москвы задержала похитителя старинных
Мужчина обезглавил сожительницу в Подмосковье
Эксперты рассказали, что делать, если
Ким Кардашьян затмила моделей модного показа
Элина Камирен считает важным вкладывать деньги в
В Воронеже на снегу спортивной площадки
Житель США снял на видео «огненное НЛО»
Из-за введения военного положения на Украине
Екатерина Варнава поделилась сексуальным фото в
Диетологи назвали продукты, способные вызвать
Эксперты анонсировали основные особенности новой
В Замбии крушение потерпел огромный НЛО
Лиза Боярская продолжает работать, несмотря на
Подвергшаяся критике дочь Евгения Осина ответила
Александр Буйнов едет к Алле Пугачевой поговорить
Мединский: В ФСБ обнаружены новые доказательства
Врачи назвали наиболее вредное блюдо из картофеля
Ведущий «Дом-2» Андрей Черкасов не будет
Пользователи Сети перепутали Оззи Осборна с Аллой
Михаил Боярский требует вернуть цензуру и
В канун новогоднего празднования участятся случаи
Звезда «Дома-2» Ира Пинчук поправилась на 10 кг
Ученые: Аэробные упражнения способны сократить
В Татарстане водитель Lada насмерть сбил женщину
Легенда мировой рок-музыки Оззи Осборн отмечает
«Дом-2»: Лиза Триандафилиди насильно женила на
Михаил Сироткин покорил «Проектный Олимп»
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли тайную
Просмотреть все новости