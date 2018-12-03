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Екатерина Варнава поделилась сексуальным фото в образе циркачки

На странице в Instagram Екатерина Варнава сделала новую публикацию. Звезда Comedy Woman поделилась с многочисленными фанатами сексуальным фото в образе циркачки.

Екатерина Варнава поделилась сексуальным фото в образе циркачки

Екатерина Варнава активно пользуется социальными сетями. Телеведущая и актриса часто делает различные публикации и рассказывает подписчикам все, что происходить в ее жизни. Несколько часов назад на ее станице в Instagram появилось новое фото. На снимке Екатерина Варнава запечатлена в образе циркачки, на ней надеты короткие шорты и пиджак с жабо, образ знаменитости дополнила шляпа-цилиндр. В комментарии к новой публикации Екатерина Варнава коротко написала: "Circus".

Екатерина Варнава поделилась сексуальным фото в образе циркачки

Подписчики звезды Comedy Woman отреагировали моментально. Они начали писать: "Какое сексуальное фото, просто класс", "Екатерина, вам очень идет такой образ", "Вы просто прелесть, костюм вам идет", "Этот образ идеален". Всего за несколько десятков минут новый пост Екатерины Варнавы собрал более 121 тысячи лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:52

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