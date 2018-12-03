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Диетологи назвали продукты, способные вызвать зависимость

Ученые убеждены, что некоторые продукты из повседневного питания являются, в определенном смысле, наркотиками, на которых сидит практически каждый человек. Эксперты назвали некоторые из них и пояснили причину возникновения зависимости.

Диетологи назвали продукты, способные вызвать зависимость


В первую очередь специалисты обращают внимание на сахар. По их словам, данная пищевая добавка находится чуть ли не в каждом продукте питания, который можно приобрести. Организм практически любого человека поглощает его в значительном количестве ежедневно, от чего и развивается привязанность. Кроме того, по мнению специалистов, человеческий мозг реагирует на сахар также, как на кокаин. Систематическое употребление рассматриваемого продукта может стимулировать привязанности и к другим веществам, среди которых алкоголь.

Еще одним продуктом, способным вызвать зависимость является хлеб. Практически все люди употребляют его ежедневно и, несмотря на отсутствие вредных добавок, он вызывает привязанность в любом виде, от лапши быстрого приготовления до сухарей. Не стоит забывать и про соль, которая является обязательной пищевой добавкой к множеству блюд.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:43

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