Лиза Боярская продолжает работать, несмотря на беременность





Лиза Боярского уже вскоре родит второго ребёнка от супруга Максима Матвеева. Актриса уже некоторое время находится в декретном отпуске, тем не менее, всё равно временами появляется в театре и работает, несмотря на беременность. Точная дата родов пока неизвестна, но, по словам самой звезды, уже в январе она вернётся на сцену. Известно, артистка большой трудоголик и не намерена надолго оставлять сцену. Дабы подготовиться к премьере, она посещает репетиции и уже всё распланировала наперёд. Сразу после рождения второго наследника знаменитость начнёт выступать для зрителей, на несколько часов оставляя малыша дома с супругом или родными, благо квартира находится недалеко от театра и ей удастся сразу же возвращаться к новорождённому.В новой публикации Лиза Боярская призналась, декабрь её самый любимый месяц в году. Она поздравила всех с его приходом и опубликовала фотографию, на которой отчётливо виден округлившийся живот звезды. Поклонники отметили, это первый снимок кумира, на котором хорошо видно, что она находится в положении. Хозяйку аккаунта поздравили со скорыми родами и пожелали творческих успехов.