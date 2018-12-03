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Лиза Боярская продолжает работать, несмотря на беременность

Лиза Боярская поздравила своих подписчиков в социальной сети Instagram с началом первой рабочей недели в декабре. Актриса продолжает работать, несмотря на беременность и приближающиеся роды.
Лиза Боярская продолжает работать, несмотря на беременность

Лиза Боярского уже вскоре родит второго ребёнка от супруга Максима Матвеева. Актриса уже некоторое время находится в декретном отпуске, тем не менее, всё равно временами появляется в театре и работает, несмотря на беременность. Точная дата родов пока неизвестна, но, по словам самой звезды, уже в январе она вернётся на сцену. Известно, артистка большой трудоголик и не намерена надолго оставлять сцену. Дабы подготовиться к премьере, она посещает репетиции и уже всё распланировала наперёд. Сразу после рождения второго наследника знаменитость начнёт выступать для зрителей, на несколько часов оставляя малыша дома с супругом или родными, благо квартира находится недалеко от театра и ей удастся сразу же возвращаться к новорождённому.
Лиза Боярская продолжает работать, несмотря на беременность

В новой публикации Лиза Боярская призналась, декабрь её самый любимый месяц в году. Она поздравила всех с его приходом и опубликовала фотографию, на которой отчётливо виден округлившийся живот звезды. Поклонники отметили, это первый снимок кумира, на котором хорошо видно, что она находится в положении. Хозяйку аккаунта поздравили со скорыми родами и пожелали творческих успехов.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 11:25

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