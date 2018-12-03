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В Замбии крушение потерпел огромный НЛО

Уфологи из Африки заметили на снимках из космоса потерпевший крушение НЛО. Согласно предоставленным сведениям, внеземной аппарат до сих пор находится в районе реки Замбези в Замбии.
В Замбии крушение потерпел огромный НЛО

Потерпевший крушение НЛО до сих пор остается неопознанным, а ученые изучают его спутниковые снимки. Подозрительный объект может иметь в длину около 64 метра, а в ширину — 29 метров. Аппарат находится в Замбии, а именно в районе реки Замбези, располагаясь на берегу.

Несколько обломков корабля могли попасть в реку, но сам корабль находится в зоне доступности. Исследователи не могут выяснить сколько времени данное НЛО пролежало в водах африканской реки.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:28

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