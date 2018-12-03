Александр Буйнов едет к Алле Пугачевой поговорить о ее юбилее





В недавнем интервью Александр Буйнов рассказал, что собирается в гости к Алле Пугачевой. Певец хочет поговорить с Примадонной и предложить ей сыграть в два рояля. Музыкант напомнил, что ранее Алла Борисовна была пианисткой, а он тоже неплохо играет. Исполнитель уверен, что не нужно делать ничего масштабного, достаточно будет повторить ее легендарный номер с черным кабинетом на сцене. Александр Буйнов заверяет, что Алла Пугачева - драматическая актриса, а потом уже певица.Исполнитель поделился и другими своими идеями насчет юбилея Примадонны. Он предложит сделать джазовый номер с Игорем Бутманом и Юрием Башметом. Сейчас певец думает, как ему лучше поговорить с Аллой Борисовной, чтобы она согласилась на его предложение.