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Александр Буйнов едет к Алле Пугачевой поговорить о ее юбилее

В 2019 году у Аллы Пугачевой будет юбилей, певице исполнится 70 лет. Александр Буйнов, который является ее давним другом, решил приехать и предложить Примадонне оригинальный номер в честь торжества.

Александр Буйнов едет к Алле Пугачевой поговорить о ее юбилее

В недавнем интервью Александр Буйнов рассказал, что собирается в гости к Алле Пугачевой. Певец хочет поговорить с Примадонной и предложить ей сыграть в два рояля. Музыкант напомнил, что ранее Алла Борисовна была пианисткой, а он тоже неплохо играет. Исполнитель уверен, что не нужно делать ничего масштабного, достаточно будет повторить ее легендарный номер с черным кабинетом на сцене. Александр Буйнов заверяет, что Алла Пугачева - драматическая актриса, а потом уже певица.

Александр Буйнов едет к Алле Пугачевой поговорить о ее юбилее

Исполнитель поделился и другими своими идеями насчет юбилея Примадонны. Он предложит сделать джазовый номер с Игорем Бутманом и Юрием Башметом. Сейчас певец думает, как ему лучше поговорить с Аллой Борисовной, чтобы она согласилась на его предложение.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:20

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