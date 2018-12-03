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Ведущий «Дом-2» Андрей Черкасов не будет экономить на свадьбе с Кристиной Ослиной

Заядлый холостяк «Дома-2» Андрей Черкасов не так давно сделал предложение своей девушке Кристине ослиной, с которой находится в неофициальных отношениях уже полтора года. Пара поженится будущим летом и не намерена экономить на свадебном торжестве.

Пара строит свои отношения на доверии и оба партнера дают друг другу достаточно свободы. В разговоре с журналистами, Черкасов признался, что обратил внимание на Кристину еще на кастинге «Дома-2» и сразу понял, что она понравится и мужчинам и зрителям.

Ведущий «Дом-2» Андрей Черкасов не будет экономить на свадьбе с Кристиной Ослиной

Впоследствии, Андрея привлекли достойное поведение и женственность Ослиной, а также то, что она не пыталась строить ни с кем фиктивные отношения. Проведя несколько свиданий с Кристиной, Черкасов предложил девушке уйти с проекта и жить с ним, и девушка через некоторое время выполнила его условия.

Ослина в свою очередь увидела взрослого и состоявшегося мужчину с серьезными намерениями, и ее совсем не пугала совместная жизнь с Черкасовым.

Ведущий «Дом-2» Андрей Черкасов не будет экономить на свадьбе с Кристиной Ослиной

Будущую свадьбу пара начнет готовить после Нового года, и пока она не определились с суммой, которую намерена потратить на торжество, но точно знает, что экономить не будет и все сделает в соответствии со своими желаниями.

И Андрей, и Кристина в будущем планируют обзавестись двумя-тремя наследниками, при этом Черкасов заверяет, что их с Кристиной ждет счастливая совместная жизнь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:06

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