Ведущий «Дом-2» Андрей Черкасов не будет экономить на свадьбе с Кристиной Ослиной

Пара строит свои отношения на доверии и оба партнера дают друг другу достаточно свободы. В разговоре с журналистами, Черкасов признался, что обратил внимание на Кристину еще на кастинге «Дома-2» и сразу понял, что она понравится и мужчинам и зрителям.Впоследствии, Андрея привлекли достойное поведение и женственность Ослиной, а также то, что она не пыталась строить ни с кем фиктивные отношения. Проведя несколько свиданий с Кристиной, Черкасов предложил девушке уйти с проекта и жить с ним, и девушка через некоторое время выполнила его условия.Ослина в свою очередь увидела взрослого и состоявшегося мужчину с серьезными намерениями, и ее совсем не пугала совместная жизнь с Черкасовым.Будущую свадьбу пара начнет готовить после Нового года, и пока она не определились с суммой, которую намерена потратить на торжество, но точно знает, что экономить не будет и все сделает в соответствии со своими желаниями.И Андрей, и Кристина в будущем планируют обзавестись двумя-тремя наследниками, при этом Черкасов заверяет, что их с Кристиной ждет счастливая совместная жизнь.