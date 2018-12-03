Подвергшаяся критике дочь Евгения Осина ответила хейтерам в Сети

Долгие годы музыкант Евгений Осин сражался с алкогольной зависимостью, а в середине ноября ушел из жизни в собственной квартире. После этого к семье певца приковано повышенное внимание публики, а его дочь Агния решила нарушить молчание после смерти родителя. По ее заявлениям, они с матерью постоянно ухаживали за Осиным, но не предавали это огласке. Недоброжелатели стали подозревать Агнию Осину в пиаре, но девушка ответила, что вместо посещения шоу и разговоров о жизни, она находилась рядом с отцом и помогала ему.По мнению Агнии Осиной, многие осуждают ее даже не зная полной картины и жизни ее семьи. Также она добавила, что мнение хейтеров не задевает ее чувства и посоветовала перестать грязно обсуждать чужие поступки.