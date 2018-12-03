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Подвергшаяся критике дочь Евгения Осина ответила хейтерам в Сети

После кончины Евгения Осина его дочь оказалась под пристальным вниманием со стороны общественности, которая упрекает ее в нелюбви к отцу. Агния Осина решила резко ответить хейтерам на личной странице в сети Instagram.
Подвергшаяся критике дочь Евгения Осина ответила хейтерам в Сети

Долгие годы музыкант Евгений Осин сражался с алкогольной зависимостью, а в середине ноября ушел из жизни в собственной квартире. После этого к семье певца приковано повышенное внимание публики, а его дочь Агния решила нарушить молчание после смерти родителя. По ее заявлениям, они с матерью постоянно ухаживали за Осиным, но не предавали это огласке. Недоброжелатели стали подозревать Агнию Осину в пиаре, но девушка ответила, что вместо посещения шоу и разговоров о жизни, она находилась рядом с отцом и помогала ему.

По мнению Агнии Осиной, многие осуждают ее даже не зная полной картины и жизни ее семьи. Также она добавила, что мнение хейтеров не задевает ее чувства и посоветовала перестать грязно обсуждать чужие поступки.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:24

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