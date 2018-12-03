АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Звёзды, воспользовавшиеся услугами суррогатных матерей
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Врачи назвали наиболее вредное блюдо из картофеля

Врачи назвали одно из самых вредных блюд, которые можно приготовить из картофеля. По словам экспертов, несмотря на то, что данный продукт не является полезным сам по себе, он может нанести существенный вред организму при неправильной готовке.

Врачи назвали наиболее вредное блюдо из картофеля


Больше всего вреда здоровью может принести одно из наиболее популярных блюд, картофель фри. Это связано со спецификой приготовления, в ходе которого овощ поджаривается на масле. В данном случае, рассматриваемая жидкость достигает температуры порядка 180 градусов, благодаря чему происходит выработка вредных веществ, в том числе токсинов, а также канцерогенов. Немного снизить вредоносный эффект можно в том случае, если использовать животное масло, вместо растительного. Кроме того, добавление некоторых специй также способствует тому, что вред организму будет нанесен в меньшем размере. Тем не менее, при приготовлении картофеля фри, масло используется множество раз, из-за чего количество токсинов в блюде растет с каждой новой порцией.

Эксперты рекомендуют довольствоваться картофелем в мундире, который не нанесет существенного вреда даже людям с проблемами печени. Кроме того, неплохой альтернативой вредному блюду является картошка в духовке.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жители России описали идеального работодателя
Бари Алибасов с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Полиция Москвы задержала похитителя старинных
Мужчина обезглавил сожительницу в Подмосковье
Эксперты рассказали, что делать, если
Ким Кардашьян затмила моделей модного показа
Элина Камирен считает важным вкладывать деньги в
В Воронеже на снегу спортивной площадки
Житель США снял на видео «огненное НЛО»
Из-за введения военного положения на Украине
Екатерина Варнава поделилась сексуальным фото в
Диетологи назвали продукты, способные вызвать
Эксперты анонсировали основные особенности новой
В Замбии крушение потерпел огромный НЛО
Лиза Боярская продолжает работать, несмотря на
Подвергшаяся критике дочь Евгения Осина ответила
Александр Буйнов едет к Алле Пугачевой поговорить
Мединский: В ФСБ обнаружены новые доказательства
Врачи назвали наиболее вредное блюдо из картофеля
Ведущий «Дом-2» Андрей Черкасов не будет
Пользователи Сети перепутали Оззи Осборна с Аллой
Михаил Боярский требует вернуть цензуру и
В канун новогоднего празднования участятся случаи
Звезда «Дома-2» Ира Пинчук поправилась на 10 кг
Ученые: Аэробные упражнения способны сократить
В Татарстане водитель Lada насмерть сбил женщину
Легенда мировой рок-музыки Оззи Осборн отмечает
«Дом-2»: Лиза Триандафилиди насильно женила на
Михаил Сироткин покорил «Проектный Олимп»
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли тайную
Просмотреть все новости