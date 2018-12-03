Врачи назвали наиболее вредное блюдо из картофеля
Врачи назвали одно из самых вредных блюд, которые можно приготовить из картофеля. По словам экспертов, несмотря на то, что данный продукт не является полезным сам по себе, он может нанести существенный вред организму при неправильной готовке.
Больше всего вреда здоровью может принести одно из наиболее популярных блюд, картофель фри. Это связано со спецификой приготовления, в ходе которого овощ поджаривается на масле. В данном случае, рассматриваемая жидкость достигает температуры порядка 180 градусов, благодаря чему происходит выработка вредных веществ, в том числе токсинов, а также канцерогенов. Немного снизить вредоносный эффект можно в том случае, если использовать животное масло, вместо растительного. Кроме того, добавление некоторых специй также способствует тому, что вред организму будет нанесен в меньшем размере. Тем не менее, при приготовлении картофеля фри, масло используется множество раз, из-за чего количество токсинов в блюде растет с каждой новой порцией.
Эксперты рекомендуют довольствоваться картофелем в мундире, который не нанесет существенного вреда даже людям с проблемами печени. Кроме того, неплохой альтернативой вредному блюду является картошка в духовке.
Больше всего вреда здоровью может принести одно из наиболее популярных блюд, картофель фри. Это связано со спецификой приготовления, в ходе которого овощ поджаривается на масле. В данном случае, рассматриваемая жидкость достигает температуры порядка 180 градусов, благодаря чему происходит выработка вредных веществ, в том числе токсинов, а также канцерогенов. Немного снизить вредоносный эффект можно в том случае, если использовать животное масло, вместо растительного. Кроме того, добавление некоторых специй также способствует тому, что вред организму будет нанесен в меньшем размере. Тем не менее, при приготовлении картофеля фри, масло используется множество раз, из-за чего количество токсинов в блюде растет с каждой новой порцией.
Эксперты рекомендуют довольствоваться картофелем в мундире, который не нанесет существенного вреда даже людям с проблемами печени. Кроме того, неплохой альтернативой вредному блюду является картошка в духовке.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:09