Врачи назвали наиболее вредное блюдо из картофеля





Больше всего вреда здоровью может принести одно из наиболее популярных блюд, картофель фри. Это связано со спецификой приготовления, в ходе которого овощ поджаривается на масле. В данном случае, рассматриваемая жидкость достигает температуры порядка 180 градусов, благодаря чему происходит выработка вредных веществ, в том числе токсинов, а также канцерогенов. Немного снизить вредоносный эффект можно в том случае, если использовать животное масло, вместо растительного. Кроме того, добавление некоторых специй также способствует тому, что вред организму будет нанесен в меньшем размере. Тем не менее, при приготовлении картофеля фри, масло используется множество раз, из-за чего количество токсинов в блюде растет с каждой новой порцией.Эксперты рекомендуют довольствоваться картофелем в мундире, который не нанесет существенного вреда даже людям с проблемами печени. Кроме того, неплохой альтернативой вредному блюду является картошка в духовке.