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Пользователи Сети перепутали Оззи Осборна с Аллой Пугачевой

Несколько часов назад на странице своего Instagram знаменитый рокер Оззи Осборн опубликовал архивное фото. Пользователи Сети изначально перепутали его с Аллой Пугачевой.

Пользователи Сети перепутали Оззи Осборна с Аллой Пугачевой

В честь своего юбилея Оззи Осборн, который является солистом знаменитой группы "Black Sabbath", решил напомнить поклонникам, как он выглядел в молодости. В Instagram рокер опубликовал фотографию с архива, на которой он запечатлен с пышной прической, модной в те времена, когда было сделано фото. Одет знаменитость в блестящую одежду, которая переливается на свету. Но пользователи Сети увидев новую публикацию Оззи Осборна не сразу узнали его. Некоторые подумали, что на снимке Алла Пугачева.

В комментарии к публикации музыканты подписчики написали: "Теперь понятно, что Филипп Киркоров и Алла Пугачева в душе настоящие металлисты". "Думал Оззи опубликовал фото Пугачевой", "Алла Борисовна ранние годы))", "Ха-ха-ха это же копия Пугачевой", "И правда очень похож на Пугачеву, сначала даже не поняла кто на снимке)".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:04

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