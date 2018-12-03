Пользователи Сети перепутали Оззи Осборна с Аллой Пугачевой

В честь своего юбилея Оззи Осборн, который является солистом знаменитой группы "Black Sabbath", решил напомнить поклонникам, как он выглядел в молодости. В Instagram рокер опубликовал фотографию с архива, на которой он запечатлен с пышной прической, модной в те времена, когда было сделано фото. Одет знаменитость в блестящую одежду, которая переливается на свету. Но пользователи Сети увидев новую публикацию Оззи Осборна не сразу узнали его. Некоторые подумали, что на снимке Алла Пугачева.В комментарии к публикации музыканты подписчики написали: "Теперь понятно, что Филипп Киркоров и Алла Пугачева в душе настоящие металлисты". "Думал Оззи опубликовал фото Пугачевой", "Алла Борисовна ранние годы))", "Ха-ха-ха это же копия Пугачевой", "И правда очень похож на Пугачеву, сначала даже не поняла кто на снимке)".