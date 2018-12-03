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Звезда «Дома-2» Ира Пинчук поправилась на 10 кг

Неправильный образ жизни Ирины Пинчук и большое количество нездоровой пищи вылилось для нее в «жирные бока и пузико» и теперь девушка намерена сесть на диету и вернуть былые формы.

Участница «Дом-2» Ира Пинчук всегда привлекала стройной фигуркой, которую без стеснения демонстрировала публике. Но в последнее время все чаще стала появляться в различных балахонах.

Звезда «Дома-2» Ира Пинчук поправилась на 10 кг

Как оказалось, Ира поправилась на 10 кг, а виной тому стал неправильный образ жизни и большое количество вредной пищи. Девушка призналась журналистам «Дом2life», что на проект она пришла с весом в 49 кг и ей очень нравились на тот момент худые девчонки, у которых «позвоночник виден, Косточки».

Звезда «Дома-2» Ира Пинчук поправилась на 10 кг

Но потом стала понемногу кушать, а после 12 у нее «пошел жор» как и всех домовцев. В итоге за месяц Пинчук набрала пару кг, а потом еще «троечку» килограммчиков добавила, когда ездила домой.

Звезда «Дома-2» Ира Пинчук поправилась на 10 кг

Теперь, чтобы не выделять свои «жирные бока и пузико» Ирине приходится правильно одеваться. А вещи, которые она носила до этого стали ей попросту малы. То, что Ира Пинчук прибавила пару кило, заметили и остальные участники, указав на ее округлившиеся щеки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:41

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