Звезда «Дома-2» Ира Пинчук поправилась на 10 кг





Участница «Дом-2» Ира Пинчук всегда привлекала стройной фигуркой, которую без стеснения демонстрировала публике. Но в последнее время все чаще стала появляться в различных балахонах.Как оказалось, Ира поправилась на 10 кг, а виной тому стал неправильный образ жизни и большое количество вредной пищи. Девушка призналась журналистам «Дом2life», что на проект она пришла с весом в 49 кг и ей очень нравились на тот момент худые девчонки, у которых «позвоночник виден, Косточки».Но потом стала понемногу кушать, а после 12 у нее «пошел жор» как и всех домовцев. В итоге за месяц Пинчук набрала пару кг, а потом еще «троечку» килограммчиков добавила, когда ездила домой.Теперь, чтобы не выделять свои «жирные бока и пузико» Ирине приходится правильно одеваться. А вещи, которые она носила до этого стали ей попросту малы. То, что Ира Пинчук прибавила пару кило, заметили и остальные участники, указав на ее округлившиеся щеки.