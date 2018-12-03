В Татарстане водитель Lada насмерть сбил женщину и ее восьмилетнюю внучку





Происшествие случилось в селе Чемодурово. По неустановленным на текущий момент причинам, мужчина 29-лет выехал на обочину дороги, где и столкнулся с двумя людьми. В связи с тем, что Lada передвигалась на высокой скорости, 59-летняя женщина с внучкой, а также водитель транспортного средства, не сумели своевременно отреагировать на приближающуюся угрозу столкновения. Пешеходы погибли на месте ДТП из-за тяжести полученных ими травм.На текущий момент сотрудники местного отделения ГИБДД изучают обстоятельства происшествия. Ведутся работы по установлению причин ДТП, а также факторов, ставших причиной возникновения аварии.