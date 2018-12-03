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В Татарстане водитель Lada насмерть сбил женщину и ее восьмилетнюю внучку

В республике Татарстан водитель автомобиля Lada около 3 часов дня 3 декабря стал участником ДТП, сбив женщину, а также ее внучку, возрастом 8 лет. Как сообщается, пережить аварию пешеходам не удалось.

В Татарстане водитель Lada насмерть сбил женщину и ее восьмилетнюю внучку


Происшествие случилось в селе Чемодурово. По неустановленным на текущий момент причинам, мужчина 29-лет выехал на обочину дороги, где и столкнулся с двумя людьми. В связи с тем, что Lada передвигалась на высокой скорости, 59-летняя женщина с внучкой, а также водитель транспортного средства, не сумели своевременно отреагировать на приближающуюся угрозу столкновения. Пешеходы погибли на месте ДТП из-за тяжести полученных ими травм.

На текущий момент сотрудники местного отделения ГИБДД изучают обстоятельства происшествия. Ведутся работы по установлению причин ДТП, а также факторов, ставших причиной возникновения аварии.



 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:31

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