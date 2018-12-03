Легенда мировой рок-музыки Оззи Осборн отмечает сегодня 70-летний юбилей





Оззи Осборн (Майкл Джон Осборн) родился в британском городе Бирмингеме. Его детство ничем особенным не отличалось за исключением того, что в 15-летнем возрасте он бросил школу из-за нарушения способности к чтению и письму (дислексии) и устроился на работу. Примечательно, что именно во время учебы за будущей знаменитостью закрепилось прозвище Оззи.Молодой человек пробовал себя в разных профессиях, но ни одна не пришлась ему по душе. Тогда он решил стать искать легкую наживу и пытался воровать, однако угодил в тюрьму на полтора месяца. Когда Оззи Осборн вышел на свободу, он осознал, что хочет стать звездой рок-музыки. Однако намерение юноши поначалу никто не воспринял всерьез.В конце 1960-х годов Оззи Осборн начал сотрудничать с Гизером Батлером и Тони Айоми. Они подружились и создали группу Black Sabbath – один из самых успешных рок-коллективов.В молодые годы Оззи Осборн пристрастился к алкоголю и наркотикам. Его жизненное кредо заключалось в цитате из одной его композиции: «Вино хорошо, но виски быстрее». Музыкант многократно лечился в реабилитационных учреждениях, но после каждой очередной выписки персонал знал, что в скором времени он вернется к ним снова.Пиком проявления пагубных пристрастий стал инцидент, когда Оззи Осборн после увольнения из своего же детища - Black Sabbath, закрылся в номере гостиницы и на протяжении трех месяцев 24 часа в сутки принимал кокаин, запивая его литрами алкоголя. Многие и сейчас не могут понять, как рокер тогда не погиб. Появились даже слухи о том, что у него нашли особую генетическую аномалию, позволяющую безмерно пить горячительные напитки.Оззи Осборн всегда был мастером совершать эпатажные поступки. В 1981 году во время релиза своей сольной пластинки он откусил голову голубю. Организаторы мероприятия предполагали, что музыкант всего лишь подержит птицу в руках и отпустит на волю, но знаменитость приняла другое решение. Официальная версия гласит, что в тот момент артист был по традиции сильно пьян.Судьбу голубя повторила на одном из выступлений Оззи Осборна и летучая мышь. Поклонник бросил животное на сцену, а музыкант не упустил возможность откусить ей голову. Рокер оправдывал свой поступок тем, что ему показалось, что зверек игрушечный. Перед смертью летучая мышь все же успела укусить Князя Тьмы за язык, из-за чего ему пришлось лечиться от бешенства.Неприятные моменты в жизни Оззи Осборна были связаны и с поведением его фанатов. В 1983 году в Канаде была убита женщина и двое ее детей. Приятели душегуба сообщили, что накануне злодеяния он многократно слушал песню Оззи Осборна Bark to the Moon. В 1984 году юноша из Калифорнии ушел из жизни, предварительно прослушав композицию Suicide Solution. К счастью, это были единственные смертельные случаи, связанные с творчеством певца.Что же касается личной жизни рок-звезды, то с 1982 года он женат на женщине по имени Шэрон. Фанаты по-разному относятся к супруге своего кумира. Одни считают, что она в их семье она является «серым кардиналом», и все решения мужа – это на самом деле ее решения. Другие же называют ее ангелом-хранителем знаменитости.