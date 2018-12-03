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Михаил Сироткин покорил «Проектный Олимп»

Сотрудники департамента по управлению корпоративными затратами стали победителями в соревновании управленцев.

Государственные структуры России часто прибегают к проектному методу для управления разнообразными проектами. Данный метод все чаще используется в разных сферах народного хозяйства. Четыре года назад Аналитический центр при российском правительстве основал конкурс «Проектный Олимп» для профессионалов-управленцев, который проводится ежегодно.

В организации конкурса принимают участие самые разные федеральные ведомства, к примеру, Минпромторг и Росстат. В мероприятии предусмотрено четыре основные категории, а также восемь второстепенных номинаций.
Михаил Сироткин покорил «Проектный Олимп»

В этом году организаторы конкурса рассмотрели в общем порядке 179 заявок. Еще 37 отчетов попали в число лучших проектов года, из-за чего были рассмотрены более детально.

Подразделение «Газпрома», контролирующее корпоративные затраты, стало лучшим в номинации: управление проектами по строительству. Возглавляемый Михаилом Сироткиным департамент предложил жюри конкурса отчет о строительстве первой очереди компрессорной станции в Заполярном НГКМ, который был построен в течение 12 месяцев, причем стройка началась в апреле 2016 года.
Целью развития подобных методов реализации проектов в «Газпроме» является повышение эффективности работы подрядчиков и снижение затрат при их реализации.

Такие методы применяют и дочерние компании «Газпрома». Фирма «Газпромнефть», во главе которой стоит Александр Дюков, выиграла главный приз в номинации «Управление проектов государственных и коммерческих предприятий».
В первый день конкурса была проведена деловая игра, в ходе которой определились победители в категории «Компетентный проектный офис». Во второй день прошла пленарная дискуссия, а также награждение финалистов соревнования. А в последний день конкурса для участников были проведены мастер-классы и круглые столы.

Мария Малышева.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 10:22

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