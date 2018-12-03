Михаил Сироткин покорил «Проектный Олимп»





Государственные структуры России часто прибегают к проектному методу для управления разнообразными проектами. Данный метод все чаще используется в разных сферах народного хозяйства. Четыре года назад Аналитический центр при российском правительстве основал конкурс «Проектный Олимп» для профессионалов-управленцев, который проводится ежегодно.В организации конкурса принимают участие самые разные федеральные ведомства, к примеру, Минпромторг и Росстат. В мероприятии предусмотрено четыре основные категории, а также восемь второстепенных номинаций.В этом году организаторы конкурса рассмотрели в общем порядке 179 заявок. Еще 37 отчетов попали в число лучших проектов года, из-за чего были рассмотрены более детально.Подразделение «Газпрома», контролирующее корпоративные затраты, стало лучшим в номинации: управление проектами по строительству. Возглавляемый Михаилом Сироткиным департамент предложил жюри конкурса отчет о строительстве первой очереди компрессорной станции в Заполярном НГКМ, который был построен в течение 12 месяцев, причем стройка началась в апреле 2016 года.Целью развития подобных методов реализации проектов в «Газпроме» является повышение эффективности работы подрядчиков и снижение затрат при их реализации.Такие методы применяют и дочерние компании «Газпрома». Фирма «Газпромнефть», во главе которой стоит Александр Дюков, выиграла главный приз в номинации «Управление проектов государственных и коммерческих предприятий».В первый день конкурса была проведена деловая игра, в ходе которой определились победители в категории «Компетентный проектный офис». Во второй день прошла пленарная дискуссия, а также награждение финалистов соревнования. А в последний день конкурса для участников были проведены мастер-классы и круглые столы.