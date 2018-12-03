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Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли тайную свадьбу

Недавно в одном из своих интервью Регина Тодоренко рассказала, какую она хотела бы свадьбу. А сегодня уже стало известно, что телеведущая втайне сочеталась браком с певцом Владом Топаловым.

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли тайную свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко не выставляют свои отношения на показ. О том, что телеведущая беременная ее поклонники узнали тогда, когда живот уже было невозможно скрывать. Фанаты звездной пары с нетерпением ждали когда же они сыграют пышную свадьбу. Но этого не произошло, поскольку сейчас журналистам стало известно, что телеведущая и исполнитель втайне от всех расписались. Влад Топалов сообщил, что этот день был по-настоящему сумасшедший. Регина Тодоренко рассказала, что платье ей шили на заказ. На мероприятии присутствовали только родители и близкие друзья.

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли тайную свадьбу

Преданные поклонники знаменитой пары уже начали поздравлять молодоженов. Многие ждут снимков с торжества и буквально засыпают Влада Топалова и Регину Тодоренко различными вопросами.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:21

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