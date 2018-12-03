«Дом-2»: Лиза Триандафилиди насильно женила на себе Лешу Чайчица

Лизе пришлось угрожать своем возлюбленному, чтобы он согласился на женитьбу. Как оказалось еще год назад, когда отношения Чайчица и Триандафилиди начинались, девушка установила ему срок, в течение которого он должен был на ней жениться, иначе они расстанутся.Алексей не стал дожидаться, выполнит свои угрозы Лиза или нет, и заранее сделал предложение.Такой уловкой заманить кавалера в семейные сети могут попробовать воспользоваться многие девушки, но им стоит помнить, что такие громкие заявления и угрозы, чреваты неожиданным последствиями, и не всегда приятными.Не все подписчики Триандафилиди посчитали девушку правой, так как идти под венец «из-под палки» это неправильно, но тем не менее пожелали паре счастливой семейно жизни.Алексей и Лиза намерена перебраться в Китай, где будут жить и работать. Причем. Чайчиц уже заключил контракт с одной из местных фирм и отбыл в Поднебесную, а вскоре к нему присоединится и новоиспеченная женушка.