В Хабаровском крае мать и двое детей погибли во время пожара в доме





Как стало известно, пожар начался примерно в 00.18. Как только это случилось, в военизированную пожарную службу поступил вызов, после которого группа пожарных направилась на место происшествия, которое находилось в 15 км от их части. В тот момент, когда сотрудники службы прибыли на место ЧП, весь дом, а также пристройка, уже были покрыты пламенем. Пожар удалось ликвидировать к 4-м часам утра, однако, несмотря на то, что в операции приняли участие 11 человек и 5 машин, сохранить жизни людей внутри не удалось.Как стало известно, отец семьи был на работе в это время, в связи с чем, ему удалось пережить трагедию. По предварительной информации, одной из причин воспламенения дома мог стать один из обогревательных приборов внутри.