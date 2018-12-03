В Хабаровском крае мать и двое детей погибли во время пожара в доме
В Хабаровском крае жительница села Большая Картель, а также два ее ребенка, оказались жертвами пожара. ЧП было зафиксировано 3 декабря в одном из частных домов населенного пункта, расположенных вдалеке от пожарной части.
Как стало известно, пожар начался примерно в 00.18. Как только это случилось, в военизированную пожарную службу поступил вызов, после которого группа пожарных направилась на место происшествия, которое находилось в 15 км от их части. В тот момент, когда сотрудники службы прибыли на место ЧП, весь дом, а также пристройка, уже были покрыты пламенем. Пожар удалось ликвидировать к 4-м часам утра, однако, несмотря на то, что в операции приняли участие 11 человек и 5 машин, сохранить жизни людей внутри не удалось.
Как стало известно, отец семьи был на работе в это время, в связи с чем, ему удалось пережить трагедию. По предварительной информации, одной из причин воспламенения дома мог стать один из обогревательных приборов внутри.
Как стало известно, пожар начался примерно в 00.18. Как только это случилось, в военизированную пожарную службу поступил вызов, после которого группа пожарных направилась на место происшествия, которое находилось в 15 км от их части. В тот момент, когда сотрудники службы прибыли на место ЧП, весь дом, а также пристройка, уже были покрыты пламенем. Пожар удалось ликвидировать к 4-м часам утра, однако, несмотря на то, что в операции приняли участие 11 человек и 5 машин, сохранить жизни людей внутри не удалось.
Как стало известно, отец семьи был на работе в это время, в связи с чем, ему удалось пережить трагедию. По предварительной информации, одной из причин воспламенения дома мог стать один из обогревательных приборов внутри.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:09