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Ученые: Свитков Мертвого моря намного больше

Археологи полагают, что в израильских пещерах можно найти еще больше свитков Мертвого моря. Более 900 рукописей и около 50 000 фрагментов свитков могут обнаружить ученые, для этого достаточно начать копать глубже, чем это делается сейчас.

Ученые: Свитков Мертвого моря намного больше


Впервые свитки Мертвого моря (иначе их называют Кумранскими рукописями) были найдены в 1947 году. Все тексты были религиозного содержания. Ученые разбили их на три группы: библейские писания, апокрифические тексты и псевдоэпиграфы. Согласно предварительной оценке тексты были написаны в период между 150 годом до н.э. и 70 годом н.э. во времена римских завоеваний.

Археолог Рэндалл Прайс отметил, что часто ученые обнаруживают пещеры в разграбленном состоянии. Бедуины в надежде найти что-нибудь ценное совершают свои раскопки, но, не обладая профессиональными навыками, они редко выносят оттуда что-либо ценное. Профессор назвал пещеру 53b одной из самых важных. В ней в январе нынешнего года археологи нашли чистый пергамент и сосуды для хранения свитков, похожие на те, что были найдены в Кумране. Помимо этого специалисты раскопали бронзовый котел, идеально сохранившуюся масляную лампу, керамические и текстильные изделия.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:14

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