Ученые: Свитков Мертвого моря намного больше





Впервые свитки Мертвого моря (иначе их называют Кумранскими рукописями) были найдены в 1947 году. Все тексты были религиозного содержания. Ученые разбили их на три группы: библейские писания, апокрифические тексты и псевдоэпиграфы. Согласно предварительной оценке тексты были написаны в период между 150 годом до н.э. и 70 годом н.э. во времена римских завоеваний.Археолог Рэндалл Прайс отметил, что часто ученые обнаруживают пещеры в разграбленном состоянии. Бедуины в надежде найти что-нибудь ценное совершают свои раскопки, но, не обладая профессиональными навыками, они редко выносят оттуда что-либо ценное. Профессор назвал пещеру 53b одной из самых важных. В ней в январе нынешнего года археологи нашли чистый пергамент и сосуды для хранения свитков, похожие на те, что были найдены в Кумране. Помимо этого специалисты раскопали бронзовый котел, идеально сохранившуюся масляную лампу, керамические и текстильные изделия.