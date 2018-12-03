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В небе над Исландией замечен маскирующийся под облако НЛО

Уфолог Скотт Уоринг информирует о загадочном НЛО, замеченном в небе над Исландией. Отмечается, что инопланетяне могли замаскироваться под земное облако, освещенное лучами солнца в период заката.
В небе над Исландией замечен маскирующийся под облако НЛО

На собственном сайте уфолог Скотт Уоринг отмечает, что замеченное очевидцами необычное облако на самом деле может являться законспирированным инопланетным кораблем. Ученый уверен, что зафиксированный в небе над Исландией объект излучал свечение, что смогли запечатлеть во время заката солнца. Автор снимка отметил, что чувствовал удивительную расслабленность, глядя на предполагаемый НЛО. Скотт Уоринг объясняет такую реакцию новыми технологиями пришельцев, которые оказывают влияние на человека.

Согласно словам уфолога, этот случай является далеко не первым в мире, когда НЛО предпочитают маскироваться под облака. Подобные варианты обмана человека могут встречаться в разных частях мира.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:05

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