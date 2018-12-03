Ксения Собчак с другими звездами посетила благотворительный вечер Миланы Тюльпановой

Надо отметить, что ведущей этого вечера была светская львица Ксения Собчак. На мероприятие журналист и общественный деятель пришла в терракотовом плиссированном платье оригинального покроя.На светский раут пришли многие звёзды: Таня Буланова, Александр Добровинский, Ирина Чайковская, Екатерина Одинцова, Анфиса Чехова и другие персоны богемы. Этаким "тамадой" был Стас Пьеха, который успел спеть несколько своих известных песен.Что же касается Ксении, то она в рамках мероприятия проводила аукцион. С молотка с успехом продавались вещи и "время" известных людей.Под благотворительностью Собчак смогла продать браслет популярного певца Николая Баскова с черными брюликами, в котором его можно было видеть в видеоклипе «Ибица». Также в качестве лотов были: ужин с известным журналистом и ведущим Андреем Малаховым в японском ресторане Москвы, съемка в будущем клипе звезды российской попсы Филиппа Киркорова и даже ужин и светский выход с несравненной Собчак.Сообщается, что на вырученные деньги будут куплены новогодние елки для детдомов Северной столицы.