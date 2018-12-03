LADA 4x4 Niva "разгромила" Audi Q7 во время преодоления сугробов





На рассматриваемом видеоролике автомобилисты запечатлели достаточно типичную ситуацию в ходе который водитель за рулем Audi Q7 попытался объехать пробку по обочине. При условии отсутствия снега, данный маневр был бы успешным, однако немецкое авто практически сразу забуксовало в ближайшем сугробе. Пока водитель иномарки безуспешно пытался освободить свой автомобиль, авторам видеозаписи удалось разглядеть проезжающую мимо машину LADA 4x4 Niva. Видеоролик показывает, насколько легко представитель отечественного автопрома справляется с данным препятствием, в отличие от неподготовленной немецкой марки.По мнению пользователей сети, нет ничего удивительного в том, что данное испытание остается за Niva. Тем не менее, Audi Q7 способен показать ощутимое преимущество над конкурентом в ряде других характеристик.