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LADA 4x4 Niva "разгромила" Audi Q7 во время преодоления сугробов

LADA 4x4 Niva значительно превосходит Audi Q7 во время преодоления сугробов. К такому выводу пришли авторы видеоролика, попавшего в сеть. На записи видна качественная разница между немецким и отечественным авто.
LADA 4x4 Niva "разгромила" Audi Q7 во время преодоления сугробов


На рассматриваемом видеоролике автомобилисты запечатлели достаточно типичную ситуацию в ходе который водитель за рулем Audi Q7 попытался объехать пробку по обочине. При условии отсутствия снега, данный маневр был бы успешным, однако немецкое авто практически сразу забуксовало в ближайшем сугробе. Пока водитель иномарки безуспешно пытался освободить свой автомобиль, авторам видеозаписи удалось разглядеть проезжающую мимо машину LADA 4x4 Niva. Видеоролик показывает, насколько легко представитель отечественного автопрома справляется с данным препятствием, в отличие от неподготовленной немецкой марки.

По мнению пользователей сети, нет ничего удивительного в том, что данное испытание остается за Niva. Тем не менее, Audi Q7 способен показать ощутимое преимущество над конкурентом в ряде других характеристик.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:46

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