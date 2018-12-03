Крис Кельми составил завещание в пользу бывшей жены и сына





В течение года Крис Кельми пытался излечиться от алкоголизма, однако ни ухудшающееся состояние здоровья, ни недавняя кончина Евгения Осина не смогли отбить тягу к спиртному. Сейчас у певца сильно отекли ноги, а если становится еще хуже, то он берет ходунки, чтобы подняться на второй этаж. Вместе с певцом в его большом доме проживает помощник, который помогает ему по хозяйству.Но, даже давая интервью, Крис Кельми продолжал пить, похоже, смирившись со своей судьбой. Он отметил, что у него есть коттедж и три квартиры, общей стоимостью 100 миллионов рублей. После смерти все унаследуют его бывшая жена и сын. С супругой, по словам певца, у него складываются нормальные отношения. Он даже хотел, чтобы она вновь вернулась к нему, но алкоголизм может стать на этом пути серьезным препятствием.