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Крис Кельми составил завещание в пользу бывшей жены и сына

Российский певец Крис Кельми составил завещание, в котором 100-миллионное состояние музыканта в случае его смерти отойдет бывшей жене и сыну. Об этом мужчина заявил во время интервью в программе «Ты не поверишь», представ перед журналистами в плачевном виде.

Крис Кельми составил завещание в пользу бывшей жены и сына


В течение года Крис Кельми пытался излечиться от алкоголизма, однако ни ухудшающееся состояние здоровья, ни недавняя кончина Евгения Осина не смогли отбить тягу к спиртному. Сейчас у певца сильно отекли ноги, а если становится еще хуже, то он берет ходунки, чтобы подняться на второй этаж. Вместе с певцом в его большом доме проживает помощник, который помогает ему по хозяйству.

Крис Кельми составил завещание в пользу бывшей жены и сына


Но, даже давая интервью, Крис Кельми продолжал пить, похоже, смирившись со своей судьбой. Он отметил, что у него есть коттедж и три квартиры, общей стоимостью 100 миллионов рублей. После смерти все унаследуют его бывшая жена и сын. С супругой, по словам певца, у него складываются нормальные отношения. Он даже хотел, чтобы она вновь вернулась к нему, но алкоголизм может стать на этом пути серьезным препятствием.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:34

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