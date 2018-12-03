Татьяна Навка поздравила Марину Юдашкину с 60-летием

На фото, которым Татьяна Навка поделилась с интернет-аудиторией, она позирует вместе с Валентином Юдашкиным и виновницей торжества.Спортсменка в числе первых поздравила подругу, написав под снимком: «Мариночка, дорогая, с днем рождения!».Фолловеры также написали в адрес Марины Юдашкиной поздравительные слова, они пожелали ей здоровья и долголетия. Также почитатели не упустили возможность похвалить и саму Татьяну Навку за прекрасный внешний вид.