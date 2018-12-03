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Татьяна Навка поздравила Марину Юдашкину с 60-летием

Звезда отечественного фигурного катания Татьяна Навка разместила в сети Instagram пост с поздравлениями, адресованными своей приятельнице Марине Юдашкиной в честь юбилея. 3 декабря, супруга прославленного кутюрье празднует свое 60-летие.

Татьяна Навка поздравила Марину Юдашкину с 60-летием

На фото, которым Татьяна Навка поделилась с интернет-аудиторией, она позирует вместе с Валентином Юдашкиным и виновницей торжества.
Спортсменка в числе первых поздравила подругу, написав под снимком: «Мариночка, дорогая, с днем рождения!».

Фолловеры также написали в адрес Марины Юдашкиной поздравительные слова, они пожелали ей здоровья и долголетия. Также почитатели не упустили возможность похвалить и саму Татьяну Навку за прекрасный внешний вид.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:17

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