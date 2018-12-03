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К Земле приближается маленькая комета

По словам астрономов, 16 декабря к Земле приблизится маленькая комета. Несмотря на то, что разглядеть небесное тело будет достаточно сложно, ученые рекомендуют посматривать на звезды.

К Земле приближается маленькая комета


По словам ученых, наиболее значимым в рассматриваемую дату будет подлет к планете Юпитер, в чье семейство она и входит. Это событие является весьма интересным по причине того, что занимает 20-е место в рейтинге максимальных сближений планет с кометами с XIX века до наших дней. Впрочем, яркость небесного тела будет достаточно низкой, в связи с чем насладиться явлением будет проблематично. Тем не менее, в следующий раз оно окажется в поле видимости спустя 200 лет, так что второго шанса может не быть.

Эксперты отмечают, что размер ядра кометы составляет всего 1,1 км в диаметре, что чрезвычайно мало по космическим меркам. Для сравнения, средняя комета Галлея может похвастаться размерами вдесятеро больше, а комета Хейла-Боппа – в 30 раз.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:25

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