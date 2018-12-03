Муж Полины Гагариной травмировал ребра во время игры в футбол

Дмитрий Исхаков отметил, что жена всегда предостерегала его от трех вещей: прыжков с парашютом, езды на мотоциклах и игр с друзьями в футбол. Ослушавшись советов мудрой женщины теперь он мучается от болей из-за трещины в ребре. Подписчики Дмитрия Исхакова всячески поддержали его и пожелали скорейшего выздоровления.Стоит отметить, что Полина Гагарина сама является большой любительницей спорта. Сейчас она усиленно готовится к весеннему выступлению в «Мегаспорте» ежедневно занимаясь балетом. Певица рассчитывает, что к марту ей удастся сесть на шпагат.