АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Звёзды, воспользовавшиеся услугами суррогатных матерей
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Муж Полины Гагариной травмировал ребра во время игры в футбол

Супруг Полины Гагариной российский дизайнер и фотограф Дмитрий Исхаков во время дружеского футбольного матча был серьезно травмирован, у него диагностировали трещину в ребре. Об этом с подписчиками мужчина поделился на своей официальной странице в Instagram.

Муж Полины Гагариной травмировал ребра во время игры в футбол


Дмитрий Исхаков отметил, что жена всегда предостерегала его от трех вещей: прыжков с парашютом, езды на мотоциклах и игр с друзьями в футбол. Ослушавшись советов мудрой женщины теперь он мучается от болей из-за трещины в ребре. Подписчики Дмитрия Исхакова всячески поддержали его и пожелали скорейшего выздоровления.

Стоит отметить, что Полина Гагарина сама является большой любительницей спорта. Сейчас она усиленно готовится к весеннему выступлению в «Мегаспорте» ежедневно занимаясь балетом. Певица рассчитывает, что к марту ей удастся сесть на шпагат.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Крис Кельми составил завещание в пользу бывшей
К Земле приближается маленькая комета
Татьяна Навка поздравила Марину Юдашкину с
Муж Полины Гагариной травмировал ребра во время
Анна Калашникова пришла на «Песню года» в
Лера Кудрявцева проглотила осколок стекла в
Тина Кароль пришла на M1 Music Awards-2018 в
Александр Ревва опубликовал в Instagram видео, на
Amazon, Walmart и Target будут использовать в
Валерия заявила, что не будет против свадьбы
Милана Тюльпанова встретилась с сыном Артемием
Звезда «Дома-2» Ольга Солнце в интервью
Исследователи: Масло кокоса избавляет от жира на
В Сети появился тизер второго сезона сериала
Организаторы проекта «Дом-2» оплатят свадьбу
Звезда Дома-2 Евгения Феофилактова снова выйдет
Оксана Самойлова разместила в Instagram пост о
Уфологами в Антарктиде обнаружили НЛО, пробитый
Врачи дали 5 простых советов для здоровья легких
На "Песне года" Елене Темниковой не удалось
Huawei начала продавать смартфон Enjoy Max в
Учёные выяснили, сколько калорий сжигается во
Леонида Агутина назвали "Поэтом года"
Стоимость iPhone XR в России одна из самых
Звёзды, воспользовавшиеся услугами суррогатных
Провокационное фото дочери Ларисы Гузеевой
Знаменитости и их известные и не очень близнецы
Прохор Шаляпин показал их с Цымбалюк-Романовской
Ubisoft приобрела i3D.net для улучшения качества
Накануне вторых родов супруги Максим Матвеев
Просмотреть все новости