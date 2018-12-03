Звезда «Дома-2» Ольга Солнце в интервью рассказала, что никогда не жалела о приходе на шоу





На сегодняшний день Ольга Солнце активно строит карьеру и занимается музыкой. Основным ее занятием стало спикерство, девушка проводит тренинги и конференции и помогает пользователям развивать личный бренд в Instagram. Помимо этого Солнце много путешествует и потом делится впечатлениями в соцсетях.О «Дом-2» Николаева ничего плохого сказать не может и не жалеет, что когда то пришла туда, при этом проект никак не сказался на ее репутации и она была и остается Ольгой Солнце. Возвращаться на телестройку Ольга не намерена, так как считает это пройденным этапом своей жизни, тем более, что строить отношения «в свободном плавании» намного привлекательнее.Николаева отметила, что не может без работы, путешествий и свободы, а в проекте участвуют, те «кому по кайфу скандалить».Из бывших участников Ольга Николаева-Солнце общается с Сэмом Селезневым и Ромой Третьяковым, а ребенку Насти Дашко Ольга стала крестной мамой и очень благодарна «Дому-2» за такие ценные знакомства.