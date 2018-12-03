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Организаторы проекта «Дом-2» оплатят свадьбу Александры Черно и Иосифа Оганесяна

Уже совсем скоро пройдет свадьба звёзд телепроекта «Дом-2» Александры Черно и Иосифа Оганесяна.

Сначала организаторы телестройки не хотели спонсировать свадебное мероприятие. Но, по всей вероятности, рейтинг этой скандальной парочки повлиял на то, что руководство поменяло свое решение.

Организаторы проекта «Дом-2» оплатят свадьбу Александры Черно и Иосифа Оганесяна

В Instagram появилась информация, что продюсеры помогут с оплатой бракосочетания главной одиозной героини «Дома-2».

Все помнят, как Александра и Йося уже были готовы уйти из Периметра, поскольку им было предложено организовать свадьбу за рекламу, а организаторы реалити-шоу были против.

И хоть пару часто ругают и у них есть много недоброжелателей, рейтинги Черно и Оганесяна достаточно высоки. Будущие молодожены уже рассказали, что продюсеры всё-таки пошли им навстречу и свадебная подготовка продолжается.

Так что уходить с телепроекта смысла нет, а значит, зрителей ожидает еще немало скандалов с участием этих влюблённых.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:53

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