Организаторы проекта «Дом-2» оплатят свадьбу Александры Черно и Иосифа Оганесяна

Сначала организаторы телестройки не хотели спонсировать свадебное мероприятие. Но, по всей вероятности, рейтинг этой скандальной парочки повлиял на то, что руководство поменяло свое решение.В Instagram появилась информация, что продюсеры помогут с оплатой бракосочетания главной одиозной героини «Дома-2».Все помнят, как Александра и Йося уже были готовы уйти из Периметра, поскольку им было предложено организовать свадьбу за рекламу, а организаторы реалити-шоу были против.И хоть пару часто ругают и у них есть много недоброжелателей, рейтинги Черно и Оганесяна достаточно высоки. Будущие молодожены уже рассказали, что продюсеры всё-таки пошли им навстречу и свадебная подготовка продолжается.Так что уходить с телепроекта смысла нет, а значит, зрителей ожидает еще немало скандалов с участием этих влюблённых.