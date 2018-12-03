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Звезда Дома-2 Евгения Феофилактова снова выйдет замуж

Бывшая участница популярного "Дома-2" Евгения Феофилактова не скрывает радости и уже начинает принимать поздравления, ведь долгожданное событие - её свадьба состоится совсем скоро.

Напомним, что Евгения за время пребывания на проекте успела выйти замуж за Антона Гусева. После свадьбы пара ушла за периметр, где у них родился сын. Уже после нескольких лет семейного затишья гармонию разрушила ещё одна экс-участница проекта - Виктория Романец.

Звезда Дома-2 Евгения Феофилактова снова выйдет замуж

На днях, Евгения Феофилактова гуляла на свадьбе у своих друзей и в финале мероприятия случилось знаковое событие. Девушка поймала букет невесты, в подтверждению к этому она даже выставила фотографию в свой аккаунт Instagram.

На фото видно, что за него буквально боролись другие девушки, но цветочки выбрали экс-участницу "Дома-2". Ведущий мероприятия подметил, что букет прилетел к будущей невесте и намекнул, что следующее мероприятие должно состояться в ближайшее время.

Звезда Дома-2 Евгения Феофилактова снова выйдет замуж

Звезда Дома-2 Евгения Феофилактова снова выйдет замуж

Девушка кивнула головой ведущему, как бы подтверждая информацию и конечно же была безгранично счастлива хорошему знаку. Подписчики Евгении сразу стали поздравлять её и желать, чтобы её свадьба случилась как можно быстрее.

Напомним, на данный момент у девушки есть отношения, которые она тщательно скрывает. А недавно она даже рассказывала про будущую свадьбу. И вот пойманный букет все подтверждает.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:48

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