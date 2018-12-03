Звезда Дома-2 Евгения Феофилактова снова выйдет замуж

Напомним, что Евгения за время пребывания на проекте успела выйти замуж за Антона Гусева. После свадьбы пара ушла за периметр, где у них родился сын. Уже после нескольких лет семейного затишья гармонию разрушила ещё одна экс-участница проекта - Виктория Романец.На днях, Евгения Феофилактова гуляла на свадьбе у своих друзей и в финале мероприятия случилось знаковое событие. Девушка поймала букет невесты, в подтверждению к этому она даже выставила фотографию в свой аккаунт Instagram.На фото видно, что за него буквально боролись другие девушки, но цветочки выбрали экс-участницу "Дома-2". Ведущий мероприятия подметил, что букет прилетел к будущей невесте и намекнул, что следующее мероприятие должно состояться в ближайшее время.Девушка кивнула головой ведущему, как бы подтверждая информацию и конечно же была безгранично счастлива хорошему знаку. Подписчики Евгении сразу стали поздравлять её и желать, чтобы её свадьба случилась как можно быстрее.Напомним, на данный момент у девушки есть отношения, которые она тщательно скрывает. А недавно она даже рассказывала про будущую свадьбу. И вот пойманный букет все подтверждает.