Анна Калашникова пришла на «Песню года» в гарнитуре из драгоценных камней за 5 миллионов рублей.

Анна Калашникова была одета в элегантное вечернее платье черного цвета. По всей длине наряд украшала россыпь страз. Однако внимание аудитории привлекли ювелирные аксессуары знаменитости: кольцо, колье и серьги, инкрустированные танзанитами и бриллиантами. По некоторым оценкам, стоимость этого комплекта превышает 5 миллионов рублей.По слухам, драгоценности являются подарком к свадьбе избранника певицы, 53-летнего бизнесмена Олега Накарикова.Несмотря на то, что звезда пока что ничего не сообщает о предстоящем бракосочетании, фоторепортеры заметили ее салоне, где она примеряла подвенечный наряд.