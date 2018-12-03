Анна Калашникова пришла на «Песню года» в гарнитуре из драгоценных камней за 5 миллионов рублей.
Бывшая невеста Прохора Шаляпина Анна Калашникова пришла на музыкальный фестиваль «Песня года», надев гарнитур из редких драгоценных камней, оцениваемый в 5 миллионов рублей. По мнению публики, дорогой подарок ей преподнес нынешний возлюбленный – канадский предприниматель Олег Накариков.
Анна Калашникова была одета в элегантное вечернее платье черного цвета. По всей длине наряд украшала россыпь страз. Однако внимание аудитории привлекли ювелирные аксессуары знаменитости: кольцо, колье и серьги, инкрустированные танзанитами и бриллиантами. По некоторым оценкам, стоимость этого комплекта превышает 5 миллионов рублей.
По слухам, драгоценности являются подарком к свадьбе избранника певицы, 53-летнего бизнесмена Олега Накарикова.
Несмотря на то, что звезда пока что ничего не сообщает о предстоящем бракосочетании, фоторепортеры заметили ее салоне, где она примеряла подвенечный наряд.
Анна Калашникова была одета в элегантное вечернее платье черного цвета. По всей длине наряд украшала россыпь страз. Однако внимание аудитории привлекли ювелирные аксессуары знаменитости: кольцо, колье и серьги, инкрустированные танзанитами и бриллиантами. По некоторым оценкам, стоимость этого комплекта превышает 5 миллионов рублей.
По слухам, драгоценности являются подарком к свадьбе избранника певицы, 53-летнего бизнесмена Олега Накарикова.
Несмотря на то, что звезда пока что ничего не сообщает о предстоящем бракосочетании, фоторепортеры заметили ее салоне, где она примеряла подвенечный наряд.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:00