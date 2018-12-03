Тина Кароль пришла на M1 Music Awards-2018 в чересчур откровенном наряде
Популярная певица Тина Кароль пришла на церемонию ежегодного награждения украинской музыкальной премией M1 Music Awards, состоявшуюся в Киеве 01.12.2018, в чересчур откровенном платье. Однако это не помешало ей стать победительницей сразу в двух номинациях.
Тина Кароль была одета в длинное бирюзовое платье, украшенное красным кружевным узором в области груди. Примечательно, что на звезде отсутствовало нижнее белье.
По мнению модных экспертов, наряд знаменитости больше напоминал атласный пеньюар, в котором можно прийти на интимную встречу.
На церемонии награждения престижной премией Тину Кароль объявили победительницей в двух категориях: "Вклад в развитие музыкальной индустрии Украины" и "Лучший фан-клуб".
Тина Кароль была одета в длинное бирюзовое платье, украшенное красным кружевным узором в области груди. Примечательно, что на звезде отсутствовало нижнее белье.
По мнению модных экспертов, наряд знаменитости больше напоминал атласный пеньюар, в котором можно прийти на интимную встречу.
На церемонии награждения престижной премией Тину Кароль объявили победительницей в двух категориях: "Вклад в развитие музыкальной индустрии Украины" и "Лучший фан-клуб".
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:52