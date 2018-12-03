Лера Кудрявцева проглотила осколок стекла в питерском заведении





По словам Леры Кудрявцевой, она решила пообедать в одном из фешенебельных ресторанов Северной столицы. Заказав себе фирменный корейский суп, она начала его кушать, но вдруг почувствовала, что в еде присутствует кусок стекла. Однако к тому моменту теледива уже успела его проглотить. Несмотря на то, что Лера Кудрявцева испытала от случившегося самый настоящий ужас, она не стала скандалить, а сразу удалилась в туалетную комнату, где попыталась решить проблему народным методом, а именно, вызвать рвотный рефлекс. Светская львица отметила, что по счастливой случайности она не травмировалась.Лера Кудрявцева предположила, что на кухне разбили посуду, и осколок попал в пищу по невнимательности персонала заведения.