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Лера Кудрявцева проглотила осколок стекла в питерском заведении

Телеведущая Лера Кудрявцева приняла участие в очередном выпуске ток-шоу «Звезды сошлись». В эфире передачи она рассказала аудитории о неприятном инциденте, который произошел с ней в питерском заведении общественного питания. Артистка не заметила в поданном блюде осколок стекла и проглотила его.

Лера Кудрявцева проглотила осколок стекла в питерском заведении

По словам Леры Кудрявцевой, она решила пообедать в одном из фешенебельных ресторанов Северной столицы. Заказав себе фирменный корейский суп, она начала его кушать, но вдруг почувствовала, что в еде присутствует кусок стекла. Однако к тому моменту теледива уже успела его проглотить. Несмотря на то, что Лера Кудрявцева испытала от случившегося самый настоящий ужас, она не стала скандалить, а сразу удалилась в туалетную комнату, где попыталась решить проблему народным методом, а именно, вызвать рвотный рефлекс. Светская львица отметила, что по счастливой случайности она не травмировалась.

Лера Кудрявцева предположила, что на кухне разбили посуду, и осколок попал в пищу по невнимательности персонала заведения.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:55

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