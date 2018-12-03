Исследователи: Масло кокоса избавляет от жира на животе без физических нагрузок





В исследовании ученых участвовало 20 лиц как мужского, так и женского пола. Суть эксперимента заключалась в том, что в течение 3-х месяцев добровольцы должны были употреблять коксовое масло, но при этом не менять свои гастрономические привычки и не заниматься физическими упражнениями. Проанализировав полученные данные, авторы работы определили, что усредненный показатель уменьшения параметров живота у испытуемых составил 3 см.По словам экспертов, оптимальная доза масла из плода кокосовой пальмы для улучшения результатов составляет 2 столовые ложки в день. Однако из-за высокой калорийности превышать данный объем не следует. Также ученые обращают внимание на то, что помимо жиросжигающих свойств, этот продукт повышает «хороший» и понижает «плохой» холестерин, способствует скорейшему восстановлению слизистых оболочек, и борется с изжогой.Специалисты рекомендуют приобретать кокосовое масло только в проверенных объектах торговли.