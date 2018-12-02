Накануне вторых родов супруги Максим Матвеев записался на курсы для будущих отцов





Боярская и Матвеев познакомились на съёмочной площадке. Максим в то время был ещё женат на Яне Сексте, с которой развёлся ради отношений с Елизаветой. В 2010 году они сыграли свадьбу, а в 2012 у пары родился первенец Андрей. Родители долгое время ограждали малыша от внимания прессы и не показывали его лицо. Они считали, что таким образом оберегают сына от повышенного внимания, и ему так просто будет легче расти. Но потом что-то изменилось во взглядах родителей, и они с удовольствием стали показывать поклонникам подрастающего наследника и свои счастливые семейные будни.В начале осени этого года стало известно, что Елизавета и Максим ожидают рождение второго ребёнка. Матвеев поделился с поклонниками новостью о том, что даже начал посещать ради этого события курсы молодых отцов, так как с рождения первого сына прошло уже много лет и некоторые моменты позабылись.Боярская в одном из интервью рассказала, не планирует долго находиться после родов в декретном отпуске. Как только восстановится физически, сразу же вернётся к работе. Также она поделилась, какие качества ценит в своём муже больше всего. По словам Елизаветы, раньше она считала себя очень целеустремлённой и упрямой, но по сравнению с супругом она «просто витает в облаках». Матвеев же любое дело, за которое берётся, должен довести до совершенства и только после этого успокаивается.