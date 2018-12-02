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Эксперты назвали достоинства 6-дверного Buick Roadmaster

Эксперты проанализировали 6-дверный автомобиль Buick Roadmaster, который могут приобрести американцы. Это транспортное средство относится к категории семейных, имеется четыре ряда сидений.

Эксперты назвали достоинства 6-дверного Buick Roadmaster

Фургон Buick Roadmaster был сделан по спецзаказу в 1992 году. На сегодняшний день стоимость машины оценена в 25 тысяч долларов. Она доступна к продаже в Калифорнии в городе Монтеррей. Кроме четырех рядов кресел, имеется багажник на крыше и внутреннее отделение для вещей.

Buick Roadmaster может служить, как домом, так и автомобилем. На втором ряду находится телевизор с видеомагнитофоном. Присутствует и складкой стол, а также деревянная обшивка, характерная для семейных авто тех лет.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:43

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