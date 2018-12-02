Разработчики MechWarrior 5: Mercenaries опубликовали новый трейлер и назвали дату дебюта





Как известно, сотрудники Piranha Games впервые рассказали о новом проекте в декабре 2016 года. С тех пор они планомерно занимались разработкой MechWarrior 5: Mercenaries, но, как выяснилось, график был нарушен, и выпустить игру в конце текущего года не представляется возможным. Было объявлено о переносе, при этом отсрочка оказалась существенной - новинка появится в продаже только 10 сентября 2019 года. Точную причину столь серьёзного переноса не озвучили, сославшись на привычную в таком случае необходимость доработки и поиска возможных ошибок.В итоге игроки получили лишь дату релиза игры, а также новый трейлер, показывающий гемплей боевика. Кроме того, стало известно о кооперативном режиме на четырёх игроков. Выход MechWarrior 5: Mercenaries ожидается только на персональных компьютерах.