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Скандальную чиновницу Ольгу Глацких высмеяли в КВН

Ольга Глацких, произнесшая во время своего пребывания на должности главы одного из свердловских департаментов слова «государство не просило вас рожать», была процитирована в КВН. Чиновницу высмеяли участники петербургской команды «Еще».

Скандальную чиновницу Ольгу Глацких высмеяли в КВН

Шутка про скандальную фразу Ольги Глацких была озвучена в финальной игре Юго-Западной лиги КВН. Во время исполнения номера одна из участниц обратилась к «коллегам» с упреком о том, что команда непонятно, что творит, а нужно думать о победе. Тогда другая юмористка ответила в стихотворной форме, что «государство тебе ничего не должно. И рождаться тебя не просило оно». Музыкальным сопровождением этим словам послужила композиция из отечественного кинофильма про Красную шапочку («Если долго-долго-долго»).

Напомним, что скандал вокруг Ольги Глацких разгорелся после того, как на встрече с общественниками госслужащая заявила, что государство молодым людям ничего не должно, а должны только родители. Примечательно, что на тот момент она являлась высокопоставленной чиновницей и возглавляла в Свердловской области департамент, курирующий вопросы молодежной политики.



 
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Общество
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 20:37

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