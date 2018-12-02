Скандальную чиновницу Ольгу Глацких высмеяли в КВН





Шутка про скандальную фразу Ольги Глацких была озвучена в финальной игре Юго-Западной лиги КВН. Во время исполнения номера одна из участниц обратилась к «коллегам» с упреком о том, что команда непонятно, что творит, а нужно думать о победе. Тогда другая юмористка ответила в стихотворной форме, что «государство тебе ничего не должно. И рождаться тебя не просило оно». Музыкальным сопровождением этим словам послужила композиция из отечественного кинофильма про Красную шапочку («Если долго-долго-долго»).Напомним, что скандал вокруг Ольги Глацких разгорелся после того, как на встрече с общественниками госслужащая заявила, что государство молодым людям ничего не должно, а должны только родители. Примечательно, что на тот момент она являлась высокопоставленной чиновницей и возглавляла в Свердловской области департамент, курирующий вопросы молодежной политики.