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Домашняя камера наблюдения Arlo Ultra поддерживает видео 4K с HDR

На рынок поступила домашняя камера для осуществления наблюдения Arlo Ultra, которая способна поддерживать видео 4K с HDR. За девайс придется заплатить 400 долларов.

Домашняя камера наблюдения Arlo Ultra поддерживает видео 4K с HDR

Со временем становятся популярными домашние системы наблюдения. Бюджетные модели камер поддерживают разрешение Full HD, но есть и те производители, которые поднялись на ступень выше. На официальном интернет-сайте компании уже имеется пресс-релиз Arlo Ultra. Предзаказы на устройство уже стартовали. По словам экспертов, не факт, что домашней камере потребуется функция 4К-видео, но лишним не будет дополнительное разрешение в определенных ситуациях. Что касается угла обзора, то он составляет 180 градусов, присутствуют два микрофона, опция ночного видения, система ИИ.

В новинку можно вставить карту microSD для хранения всех записанных видеоматериалов. Чтобы полноценно использовать камеру, производитель рекомендует приобрести годовую подписку на специальный сервис Arlo Smart Premie за 120 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:33

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