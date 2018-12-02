Домашняя камера наблюдения Arlo Ultra поддерживает видео 4K с HDR





Со временем становятся популярными домашние системы наблюдения. Бюджетные модели камер поддерживают разрешение Full HD, но есть и те производители, которые поднялись на ступень выше. На официальном интернет-сайте компании уже имеется пресс-релиз Arlo Ultra. Предзаказы на устройство уже стартовали. По словам экспертов, не факт, что домашней камере потребуется функция 4К-видео, но лишним не будет дополнительное разрешение в определенных ситуациях. Что касается угла обзора, то он составляет 180 градусов, присутствуют два микрофона, опция ночного видения, система ИИ.В новинку можно вставить карту microSD для хранения всех записанных видеоматериалов. Чтобы полноценно использовать камеру, производитель рекомендует приобрести годовую подписку на специальный сервис Arlo Smart Premie за 120 долларов.