Анастасия Волочкова показала поклонникам свою маму





Балерина Анастасия Волочкова не раз упоминала в многочисленных интервью о сложных взаимоотношениях со своей мамой Тамарой Владимировной. А также рассказывала, её мама работала гидом-экскурсоводом в Санкт-Петербурге и практически всю жизнь показывала туристам достопримечательности города на Неве.Сегодня, второго декабря, мама Анастасии празднует свой 67-й день рождения, и, несмотря на некую натянутость отношений, дочь не смогла обделить её вниманием. Волочкова всегда говорила, что очень многим обязана своему самому родному человеку. Только благодаря усилиям и строгости Тамары Владимировны Анастасия построила свою балетную карьеру. Мама едва ли не силой заставляла ходить на занятия и объясняла, что только от них зависит её будущее.Поклонники Волочковой присоединились к её поздравлениям и отмечают, как прекрасно выглядит женщина для своего возраста. А также заметили, что балерина очень многими чертами похожа на свою маму.