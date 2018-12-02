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Анастасия Волочкова показала поклонникам свою маму

Известная российская балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram поздравила с днём рождения маму и опубликовала редкую фотографию с ней. Несмотря на сложные отношения, Анастасия не смогла не уделить внимания родному человеку в его праздничный день.

Анастасия Волочкова показала поклонникам свою маму

Балерина Анастасия Волочкова не раз упоминала в многочисленных интервью о сложных взаимоотношениях со своей мамой Тамарой Владимировной. А также рассказывала, её мама работала гидом-экскурсоводом в Санкт-Петербурге и практически всю жизнь показывала туристам достопримечательности города на Неве.

Сегодня, второго декабря, мама Анастасии празднует свой 67-й день рождения, и, несмотря на некую натянутость отношений, дочь не смогла обделить её вниманием. Волочкова всегда говорила, что очень многим обязана своему самому родному человеку. Только благодаря усилиям и строгости Тамары Владимировны Анастасия построила свою балетную карьеру. Мама едва ли не силой заставляла ходить на занятия и объясняла, что только от них зависит её будущее.

Анастасия Волочкова показала поклонникам свою маму

Поклонники Волочковой присоединились к её поздравлениям и отмечают, как прекрасно выглядит женщина для своего возраста. А также заметили, что балерина очень многими чертами похожа на свою маму.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:17

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